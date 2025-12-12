Nuevo atropello en León, ahora en Fernández Ladreda
La víctima es un varón de 45 años que recibió asistencia médica
Un hombre de 45 años ha resultado atropellado esta mañana en la avenida de Fernández Ladreda de la capital.
A las 9.07 horas se dio aviso en la Sala del 1-1-2 Castilla y León de un atropello en la avenida Fernández Ladreda, donde un turismo ha atropellado a un varón de unos 45 años.
Fueron avisados Policía Nacional de León, Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió recursos para atender al herido.