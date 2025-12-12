La falta de trenes en Barcelona retrasa una hora el viaje a León y A Coruña para 190 pasajeros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El tren Alvia que conecta Barcelona con A Coruña sufre actualmente importantes retrasos debido a la falta de material rodante en la estación de origen. Según información a la que ha tenido acceso este periódico, el convoy 622/621 circula con al menos 60 minutos de demora como consecuencia de la indisponibilidad de una rama Alvia 130, material ferroviario necesario para cubrir esta conexión de larga distancia que atraviesa la península de este a oeste y en la que viajan 190 pasajeros.

La incidencia, registrada en la mañana de este viernes, 15 de mayo de 2025, ha provocado malestar entre las decenas de viajeros que esperaban en los andenes de la estación barcelonesa. Los equipos técnicos trabajaron de inmediato para minimizar las molestias, aunque por el momento el retraso se mantiene en los 60 minutos, sin descartar que pueda incrementarse en función de la resolución del problema logístico.

Problemas recurrentes en la línea Barcelona-A Coruña

Esta no es la primera vez que la conexión ferroviaria entre Barcelona y A Coruña experimenta retrasos significativos. Durante el primer trimestre de 2025, se han registrado hasta siete incidencias similares relacionadas con la disponibilidad de material rodante, lo que ha generado críticas por parte de asociaciones de usuarios del ferrocarril y autoridades de las comunidades afectadas.

El Alvia 622/621 es uno de los servicios de larga distancia más importantes que conecta Cataluña con Galicia, con paradas intermedias en ciudades como Zaragoza, Burgos o León, entre otras. Este trayecto, que normalmente tiene una duración aproximada de 12 horas, se ve ahora incrementado debido a la incidencia técnica registrada esta mañana.

La falta de material rodante adecuado, específicamente la rama Alvia 130, ha sido identificada como la causa principal del retraso. Este tipo de trenes, que pueden circular tanto por vías de ancho ibérico como por las de ancho internacional, son fundamentales para los servicios que combinan tramos de alta velocidad con tramos de vía convencional, como es el caso de esta conexión.