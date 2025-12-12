Casi el 30% de los médicos de León han secundado la huelga por la reforma que promueve Sanidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por el sindicato médico CESM -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 26,86 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 34 % en Atención Hospitalaria (1.578 profesionales en huelga), del 12 % en Atención Primaria (276 en huelga) y del 11 % en Hemoterapia (una persona en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.855 facultativos de los 6.905 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 10,2 %, 38 médicos en huelga; Burgos 34,9 %, 325 en huelga; León 29,2 %, 356; Palencia 29,8 %,127 médicos; Salamanca 24,3 %, 354 facultativos; Segovia 31 %, 119; Soria 38,4 %, 55; Valladolid 25,3 %, 404 médicos; y Zamora 20,2 %, 77 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.