Una bolsa de sangre inteligente se alza como el proyecto más innovador del León Business Talent Social y Bio

‘Blood safe’, una bolsa de sangre inteligente, diseñada para detectar de forma temprana posibles enfermedades, aumentando la seguridad transfusional, se ha impuesto como proyecto más innovador en el ‘León Business Talent: edición Social y Bio’ organizada por la Universidad de León.

Una cita que busca proyectos emprendedores con impacto social, medioambiental y biotecnológico y que, en su séptima edición, ha reunido en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales a más de 40 personas repartidas en 14 equipos que han presentado propuesta de gran calidad técnica e impacto social, tal y como han destacado los miembros del jurado.

Entre ellas, ‘Basee’, un novedoso sistema de videovigilancia con aplicación de Inteligencia Artificial, que se ha alzado con el premio a proyecto más viable, o ‘Sabor Global’, una agencia de intermediación que facilita el acceso al empleo en el sector de la restauración para personas sin recursos, que obtuvo el reconocimiento al proyecto más sostenible.

A ello se sumaron otras propuestas como polvo de magnesio respetuoso con el medio ambiente, pensado como alternativa sostenible para su uso en actividades deportivas; unas zapatillas que permite orientación autónoma y segura para personas con discapacidad visual; chiches con biotecnología integrada capaces de detectar problemas de la salud bucodental y alertar sobre la necesidad de acudir al dentista; o un sistema apara transformar cáscaras de fruta y patata en filamentos de impresión 3D, aportando una vía de reutilización de residuos orgánicos con aplicación industrial.

Una muestra del talento innovador de los estudiantes de la Universidad de León, concretamente de las Facultades de Ciencias Biológicas y Ambientales y de Ciencias del Trabajo, y que además ponen de manifiesto cómo el emprendimiento es una de las herramientas más eficaces para trasladar el conocimiento universitario a la sociedad, generar impacto social y mejorar la calidad de vida de las personas.

Así lo destacó la rectora de la ULE, Nuria González, que fue la encargada de inaugurar el León Business Talent, que “viene a reforzar la misión de nuestra institución de impulsar ideas que nacen en las aulas, pero que responden a necesidades sociales, medioambientales o biotecnológicas, y que pueden convertirse en soluciones transformadoras fuera del campus”.

Por su parte, el director del Área de Emprendimiento y organizador del evento, Daniel Alonso, destacó el crecimiento del certamen, que este año reunió a 40 estudiantes y a participantes externos, confirmando el interés creciente por iniciativas que combinan innovación y propósito social.

“Cada edición demuestra que existe un ecosistema empresarial leonés vivo, comprometido y dispuesto a apoyar a quienes quieren transformar la sociedad a través de ideas innovadoras”, señaló, a la par que destacó la diversidad temática de los proyectos presentados, todos ellos orientados a generar impacto social, medioambiental o biotecnológico.

De esta forma, la séptima edición del ‘León Business Talent: edición Social y Bio’ se consolida como un espacio de innovación con propósito, en el que la Universidad de León refuerza su compromiso por conectar el conocimiento generado en sus facultades con la sociedad, impulsar proyectos con impacto social, medioambiental y biotecnológico, y contribuir a la formación de jóvenes emprendedores capaces de transformar sus ideas en soluciones reales.