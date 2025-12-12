Graduada la XV promoción del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la ULE

Graduación de la XV promoción del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la ULE.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Aula Magna del Edificio El Albéitar ha acogido la ceremonia de clausura y entrega de diplomas del título propio de la Universidad de León (ULE) de la XV promoción del ‘Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia’. en una ceremonia que ha sido presidida por la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, Mª José Vieira Aller.

El acto ha contado también con la presencia de la Directora académica del Máster, Beatriz San Miguel de Vega, los directores técnicos, Miguel Ángel Alovera y Mariano del Canto, el Vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas de León y responsable de Formación de su Clínica Solidaria, José Sevilla, y la Concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López Álvarez.

En total han sido 23 alumnos los que han recogido los diplomas de unos estudios que se realizan en colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León.

Mª José Vieira Aller comentó que el master tiene ya una larga tradición en la ULE, y reseñó que su mayor importancia es su ‘valor social’, ya que “tiene una parte de prácticas en la que se atiende a personas que tienen problemas económicos o escasez de recursos”. La vicerrectora se refirió también a la buena relación con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León, “con el que iniciamos este año una nueva formación permanente: el nuevo título propio de Microcredencial en Implantoprótesis Digital Avanzada”.

Los directores del máster han expresado a los nuevos graduados sus mejores deseos para el desempeño de su actividad profesional, y a quienes vinieron a León desde otros lugares les ha comentado que espera que guarden un buen recuerdo de su estancia en la ciudad, a la que les ha invitado a que regresen con el tiempo.

José Sevilla explicó que la labor sociosanitaria que se lleva a cabo “sería imposible sin el respaldo financiero de la Fundación CEPA González Díez, que ha entendido el valor de nuestro trabajo”. Asimismo, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de León y organizaciones como A.M.A. y la Fundación Dental Española. Hay que recordar que los pacientes que se benefician de los servicios de la Clínica Solidaria son derivados desde instituciones como el Ayuntamiento, Sacyl, Cruz Roja y Cáritas.

En parecidos términos se ha expresado la concejala Vero López, que ha deseado éxito a quienes han recogido hoy sus diplomas, y les han animado a continuar siempre con su formación.

Clínica odontológica solidaria

Los alumnos hoy graduados han tenido la oportunidad de alcanzar una visión global de los tratamientos de índole quirúrgica para afrontar problemas patológicos que impliquen las disciplinas de cirugía bucal, implantología, implantoprótesis y/o periodoncia, con prácticas en pacientes reales, y más del 50% de la formación desarrollada en los gabinetes del Centro Odontológico de Formación Integral de León, que cuenta con el aval de la Fundación Dental Española, y que ofrece tratamiento bucodental gratuito a cerca de 200 leoneses sin recursos cada año.

José Sevilla ha destacado que los estudios se imparten en el Centro Odontológico de Formación Integral de León, la primera Clínica Solidaria creada por un Colegio de Dentistas de España que, desde su fundación, cumple con un doble objetivo: formar en la excelencia clínica, y por otro constituir un proyecto socio-sanitario de primer orden, ya que como se explica desde el propio máster, “nuestros pacientes optan a los tratamientos sin coste alguno, gracias a los convenios suscritos por el Colegio Oficial de Dentistas de León con distintos organismos e instituciones: Ayuntamiento de León, Sacyl, Cáritas y Cruz Roja”.