La DGT intensificará los controles de alcohol y drogas en León durante las fechas navideñas

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará desde el próximo lunes los controles del alcohol y drogas al volante, justo en la semana en la que tradicionalmente se celebran comidas y cenas navideñas entre amigos y compañeros de trabajo.

Se trata de una nueva campaña de control y concienciación sobre el riesgo que supone la suma del consumo de alcohol y/o drogas y la conducción y que se llevará a cabo entre los días 15 y 21 de este mes.

Según señala la DGT, los controles, a cargo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier vía.

Tráfico ha invitado a las policías locales a sumarse a la campaña para realizar la vigilancia lo más próxima a las zonas de consumo y evitar una mayor exposición del riesgo