La huelga de médicos suspende 218 operaciones programadas en León

Los cuatro días de huelga convocados por los médicos desde el pasado martes hasta ayer provocaron en la provincia la cancelación de 2018 cirugías que estaban programadas, según los datos de la Consejería de Sanidad. La práctica totalidad de ellas en el Complejo Asistencial de León, donde en estos cuatro días estaba prevista la realización de 308 intervenciones quirúrgicas, y el 62% de ellas no se realizaron. En el caso del Hospital del Bierzo las operaciones programadas eran 67, y se suspendieron finalmente 17.

En el conjunto de la Comunidad también quedaron pendientes más de la mitad de las cirugías programadas, 1.122 de las 2.097 previstas, según los datos de la Junta.

Por lo que se refiere al seguimiento de la huelga, en la provincia ha sido de algo menos de un tercio de la plantilla en los cuatro días convocados para la protesta. Una media de 350 médicos no han atendido sus consultas. La mayor incidencia se ha dado en las consultas de atención especializada del área de León, más del 48% en los últimos dos días; el menor seguimiento se ha producido en las consultas de Atención Primaria de la zona del Bierzo, alrededor de un 10% en cada jornada.

Ayer el paro convocado en los centros sanitarios por el sindicato médico CESM tuvo un seguimiento medio del 26,86 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro alcanzó una media del 34% (29,23%en Atención Hospitalaria (1.578 profesionales en huelga), del 12 % en Atención Primaria (276 en huelga) y del 11 % en Hemoterapia (una persona en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.855 facultativos de los 6.905 efectivos disponibles ayer en el turno de mañana, en el caso de León 356 de los 1.218 que tenían que atender sus consultas.

La movilización, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, pone de manifiesto el descontento de los profesionales por la propuesta del Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad. Un documento que regula las condiciones laborales del colectivo de los servicios de salud. Los médicos reclaman un estatuto profesional específico para ellos y mejores condiciones laborales.

Petición del PP

Precisamente ayer se celebró el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que la ministra Mónica García recibió la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de retirar el nuevo estatuto marco propuesto, y mantener vigente el texto de 2003. Una propuesta que se llevará a la mesa de negociación con los sindicatos la próxima semana. Reclaman que retire el texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también las organizaciones que representan al resto de trabajadores del sistema de salud. «Sería una pena» retirarlo, señaló la ministra, que recordó que lo más fácil habría sido dejar en el cajón la reforma de esta ley que lleva 22 años esperando, y que va a seguir defendiendo «a capa y espada». Insistió en que hará todo lo posible para que llegue al Congreso, pero reconoció que el Ministerio no puede decidir «solo» y necesita «el apoyo de las comunidades y los sindicatos». Por ello, el próximo lunes trasladará a las organizaciones del ámbito sanitario —CC OO, UGT, Csif, Satse-FSES y CIG-Saúde— la exigencia de los populares, que implica renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad. Respecto a las exigencias de los sindicatos médicos de tener un estatuto propio, García insitió en que ello supondría que todas las mejoras que se han negociado se apliquen solo a ellos y no al resto de trabajadores.