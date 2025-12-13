El Ayuntamiento de León invertirá 1,6 millones en el contenedor de basuras orgánicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León invertirá 1.634.449,51 euros en la construcción de una nueva instalación para realizar el pretratamiento para la fracción de materia orgánica de la recogida de residuos.

La Junta de Gobierno Local dio luz verde al encargo que se realizará a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), que tendrá siete meses para la ejecución de los trabajos que están sufragados por los Fondos Europeos Next Generation-EU y que permitirá al Servicio de Recogida avanzar en la implementación y recogida posterior del contenedor de basura orgánica.

Los agentes sociales ya habían registrado un escrito en el consistorio, en la Diputación y en Somacyl, en el que advierten del «riesgo inminente de fraude de ley y de pérdida de fondos», por la presunta «duplicidad de subvenciones» otorgadas para las líneas de tratamiento de estos desechos.

El comité de empresa, controlado por el sindicato USO, ya había recalcado que no dudará «en poner estos hechos en conocimiento de las instancias judiciales y de la Comisión Europea si se ignora esta advertencia y se consuma el riesgo de reintegro por duplicidad». En su informe, los agentes sociales detallan que se han dado subvenciones que, de acuerdo a la argumentación del comité de empresa, para la «función de «pretratamiento» o «separación de impropios» de la materia orgánica» de este nuevo contenedor marrón.

San Esteban

Por otro lado, se aprobó también la renovación de la pista polideportiva del Pabellón San Esteban con una inversión cercana a los 100.000 euros. Los trabajos serán realizados por la empresa Medulio Servicios y Obras, SL.

Las obras se tendrán que ejecutar en el plazo de dos meses previsto en el proyecto de intervención mínima realizado y tendrán un plazo de garantía de 5 años. Esta actuación permitirá realizar una renovación del pavimento que superará las distintas actuaciones que el Ayuntamiento en sucesivos años ha ido realizando diversas tanto de lijado como barnizado del pavimento existente y que ya no admite más, ya que el pavimento actual que se sustituirá es de tarima de madera por encima de tablero de madera aglomerada.

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al encargo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, (Somacyl), al ser un medio propio personificado del Ayuntamiento de León, para ejecutar la pasarela peatonal sobre el Río Bernesga de conexión entre el paseo de Salamanca y el paseo de la Condesa en el término municipal de León conforme al proyecto y la documentación técnica rectora que rige el encargo. Este proyecto fue presentado ayer por el alcalde, José Antonio Diez, y el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, al tratarse de uno de los proyectos que han impulsado en este mandato. Con una inversión de casi dos millones de euros, la nueva pasarela tendrá una longitud de 92 metros y un ancho de 5 metros, con una calzada con un carril peatonal y un carril bici. La pasarela se sustentará sobre dos pilas interiores al encauzamiento, una a cada lado del cauce.