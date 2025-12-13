Sonia Aller, mujer emprendedora en Villaquilambre

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Sonia Aller Pertejo recibirá el premio a la mujer emprendedora Ciami 1 Vq 2025 en la feria que se celebra este fin de semana en el Polideportivo de Navatejera. Hace 25 años esta leonesa decidió dejar las oposiciones y su labor como acogedora de menores para crear su propio proyecto educativo. Estudió Magisterio en la Universidad de León con la imagen de su madre, Flora Pertejo, maestra de Villalobar, siempre como referente.

Recuerda que «no conocía el municipio», pero en el 2000 una amiga le explicó que estaba en plena expansión inmobiliaria y que sería un buen lugar para para crear una escuela infantil. Cuando aún no había escuela municipal se lanzó a emprender. Y creó Arco Iris .