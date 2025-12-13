Así puedes solicitar la ayuda a la natalidad por cada hijo nacido en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha publicado la convocatoria de las ayudas de pago único para el fomento de la natalidad para el año 2025/2026, dotándola con 100.000 euros, cuyas solicitudes se podrán presentar desde este lunes para nacimientos o adopciones acaecidos en el 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026 para nacimientos o adopciones acaecidos desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 1 de septiembre de 2026.

La subvención que se otorgará a cada familia que cumpla con los requisitos será de 500 euros por hijo nacido o adoptado y las personas interesadas deberán acreditar que los ingresos brutos de la unidad familiar deben ser iguales o inferiores a 4,5 veces el IPREM vigente.

Esta iniciativa municipal otorga ayudas por el nacimiento de hijas e hijos o la adopción de menores entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de septiembre de 2026 y lo que se pretende desde el Consistorio es apoyar a las unidades familiares fomentando la natalidad y contribuyendo a fijar la población en el municipio de León.

Las personas beneficiarias serán los progenitores o adoptantes del niño o la niña nacido o adoptado en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de septiembre de 2026, titulares del libro de familia o documento que lo sustituya en el que figure registrado el nacimiento o la adopción, regulando las bases también los distintos supuestos o casuísticas que se pueden dar en el caso de familias monoparentales, situaciones de nulidad, separación o divorcio de los progenitores entre otras.

En todo caso, al menos uno de los progenitores debe estar empadronado en el municipio de León con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año anterior a la fecha del nacimiento o adopción y el recién nacido estar asimismo empadronado en el domicilio de los progenitores.

Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de León y también en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP): https://bop.dipuleon.es/publica/buscador- anuncios/anuncio/Extracto-de-la-convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de- la-natalidad-2025-2026-BDNS-874121-00001