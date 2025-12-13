¿Por qué en León hace tanto frío? La respuesta, según la ciencia, te sorprenderá

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los extremos térmicos que caracterizan al triángulo del frío leonés no son fruto de la casualidad, sino el resultado de una combinación de factores meteorológicos y geográficos específicos. El principal fenómeno que explica estas temperaturas tan bajas es la inversión térmica, proceso por el cual el aire más frío y denso se acumula en las zonas bajas, mientras que el más cálido asciende, invirtiendo el gradiente térmico habitual con la altura.

Otros factores determinantes son la altitud elevada de estas localidades, que las sitúa por encima de los 900 metros en todos los casos; su orografía en forma de valles cerrados o depresiones que actúan como trampas de frío; y las situaciones anticiclónicas invernales que favorecen los cielos despejados y la ausencia de viento. Estas condiciones provocan un intenso enfriamiento radiativo nocturno, mediante el cual la superficie terrestre pierde calor rápidamente hacia la atmósfera.

Los meteorólogos señalan que la provincia de León presenta una combinación única de factores que la convierten en un territorio propenso a los récords de frío. La influencia continental, alejada de la moderación térmica que proporciona el mar, junto con su posición en el noroeste peninsular expuesta a las masas de aire polar, explican por qué en esta provincia se concentran tantos puntos de temperaturas extremadamente bajas.