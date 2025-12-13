La inauguración del Belén de la Virgen de Camino, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ha programado la inauguración del Belén de La Virgen del Camino para este sábado 13 de diciembre de 2025 a las 19:30 h. El nacimiento se encuentra ubicado en la antigua tienda de Objetos Religiosos, situada justo al lado de la Basílica.

Durante el mes de diciembre, el Belén podrá visitarse en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h, los días 14, 15, 21, 22, 25 y 29, mientras que los días 23, 24, 26, 27, 28 y 30 abrirá únicamente por las tardes de 17:00 a 19:00 h. Ya en el mes de enero, los días 1, 4, 5 y 6 se recuperará el horario partido de mañana y tarde. Para aquellas visitas que se realicen en grupos, la organización ha facilitado el número de teléfono 691118996 para contactar previamente.