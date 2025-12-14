Anulado el concurso a gerente de Atención Primaria en León

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de los de Valladolid ha declarado nulo el concurso para la plaza de gerente de Atención Primaria de León, por entender que los criterios de valoración para la selección por el sistema de libre designación de la persona elegida para la plaza, no respetaban los principios de objetividad ni de igualdad propios de un procedimiento de estas características

El juez estima el recurso presentado por José Pedro Fernández, según el cual, se realizó una entrevista que ni fue pública ni fue grabada. El juez remarca además que la convocatoria debió publicarse en el Bocyl y tenía que haber expresado la denominación del puesto y del nivel, los requisitos exigidos para su desempeño, el centro de gasto correspondiente y el plazo de presentación de las solicitudes, así como los criterios de valoración y la comisión que había de llevar a cabo la valoración de candidatos».

Aplica el juez en la sentencia jurisprudencia referente a un caso habido en la Policía Local de Ávila, que se toma como referencia de una sentencia del Tribunal Supremo, que estimó un recurso de casación que justificaba la necesidad de respetar el principio de publicidad de los criterios de actuación precedentes a la realización de las pruebas.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación, para el que se fija un plazo de quince días.