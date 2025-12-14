La Universidad de León se sitúa entre los centros más transparentes y refuerza su compromiso con la rendición de cuentas

Entrada al Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE), que acogerá este fin de semana las pruebas de la OEP de Adif.EUROPA PRESS - Archivo

La Universidad de León se sitúa como uno de los centros más transparentes tras alcanzar 61 puntos en el Examen de Transparencia 2025 de la Fundación Haz, lo que equivale a un 98 por ciento de cumplimiento de los indicadores evaluados.

Esto permite a la institución ser distinguida con el sello en la modalidad ‘T de Transparente’, la categoría de mayor reconocimiento otorgada por la Fundación Haz a aquellos centros que cumplen más del 90 por ciento de los indicadores.

La ULE logró cumplir 30 de ellos y otro de forma parcial, ligado al nuevo criterio incorporado este año, el ‘Responsable de compliance’, que ninguna universidad alcanza aún plenamente debido al proceso interno que requiere su implantación y que identifica a la persona o unidad encargada del cumplimiento normativo y sus competencias dentro de la estructura jerárquica.

La puntuación obtenida por la ULE supera de nuevo la media de las universidades públicas, situada en un 89 por ciento de cumplimiento, y la posiciona en el grupo de cabeza integrado por trece instituciones académicas, entre ellas Alcalá de Henares, Alicante, Burgos, Cantabria, Huelva, Jaén, Pública de Navarra, Politécnica de Catalunya, Rey Juan Carlos, Valladolid, Vigo o Salamanca.

Este resultado “demuestra una cultura institucional madura de rendición de cuentas y una apuesta sostenida por la calidad y el buen gobierno”, señala el informe.

La mejora experimentada este año, al pasar del 95 por ciento de cumplimiento obtenido en 2024 al 98 por ciento en 2025, refuerza la trayectoria ascendente que la institución mantiene desde 2019 y evidencia un compromiso continuado con la excelencia en la gestión pública.

Entre los avances más destacados de este año figura la publicación por primera vez de la Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de León, un documento que se integra plenamente en el modelo de transparencia de las universidades públicas y que ya forma parte de las prácticas habituales de las instituciones líderes en este ámbito.

La I Memoria de Responsabilidad Social se apoya en el Plan Estratégico y se configura como una herramienta de seguimiento de las líneas vinculadas a la sostenibilidad.