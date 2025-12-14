El obispo cursa visita a las parroquias de Valverde, San Miguel del Camino y Montejos

El obispo de León, Luis Angel de las Heras, ha cursado visita esta mañana a las parroquias de Valverde de la Virgen, San Miguel del Camino y Montejos del Camino, donde ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, David Álvarez.

La visita se ha enmarcado en el rango de las tomas de contacto con las diferentes parroquias de la Diócesis para conocer sus necesidades y evaluar el estado en el que se encuentran. Ha estado en el Arciprestazgo de la Virgen del Camino y Bajo Esla-Tierra de Campos - Unidades Pastorales de La Virgen del Camino y Villadangos del Páramo

El primer acto ha tenido lugar en Valverde a las 11:00 de la mañana, posteriormente a las 12.00 ha sido el de San Miguel y a las 13.00 se ha celebrado el de Montejos. Para finalizar, ha tenido lugar una Eucaristía.

El alcalde ha hecho patente su satisfacción por la visita y ha remarcado el buen tono y el diálogo que ha mantenido en todo momento con el responsable pastoral de la capital.

Por la tarde el obispo ha estado en Celadilla del Páramo y San Martín del Camino.