León se despide del sol: lluvia y frío intenso marcarán una semana de paraguas y abrigo, según Aemet

La estabilidad meteorológica de los últimos días en León tiene las horas contadas según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras un inicio de diciembre marcado por cielos despejados y heladas matinales, la provincia se prepara para un cambio drástico en la configuración atmosférica que traerá consigo la llegada de frentes nubosos. A partir de este lunes, el paraguas se convertirá en un accesorio imprescindible, ya que se espera un aumento significativo de la probabilidad de precipitaciones que afectará de forma generalizada tanto a la capital como a las zonas de montaña.

El desplome térmico será uno de los protagonistas de la jornada, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 6 u 8 grados durante los días más crudos de la semana. Según los datos oficiales, las mínimas rozarán los valores negativos, favoreciendo la aparición de heladas débiles en la meseta y más intensas en las cumbres de la Cordillera Cantábrica. Esta combinación de frío y humedad aumentará la sensación térmica de invierno puro, obligando a los leoneses a extremar las precauciones ante la posible presencia de placas de hielo en las carreteras durante las primeras horas de la mañana.

La incertidumbre meteorológica se incrementará de cara al próximo fin de semana, donde los modelos de la AEMET sugieren la posibilidad de que la lluvia se transforme en nieve en cotas medias. Aunque todavía es pronto para asegurar una nevada en la capital, las previsiones indican que la cota podría descender lo suficiente como para teñir de blanco los municipios más elevados de la provincia. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que la entrada de aire frío polar podría intensificar estos fenómenos conforme nos acerquemos a las festividades navideñas.