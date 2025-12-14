Las limitaciones del ILS se cobran otro vuelo en León: el de Barcelona no pudo aterrizar este domingo

Las deficiencias del sistema de apoyo al aterrizaje del aeropuerto de León volvieron a quedar al descubierto este domingo, cuando el vuelo procedente de Barcelona que tenía que haber aterrizado en La Virgen del Camino a las 19.00 horas fue desviado a Avilés, ante la imposibilidad de tomar tierra en León.

Las condiciones de visibilidad habrían hecho necesaria la utilización de un ILS (Instrumental Landing System) de más categoría que el que dispone León (actualmente solo de nivel I, el más básico).

Como quiera que el instrumental de que dispone la terminal no era apta para la meteorología de ayer, se determinó el traslado a Avilés de los pasajeros que debían salir de León y la recogida en Asturias de los viajeros procedentes de Barcelona para desplazarlos por carreteras a León, con los inconvenientes que genera una situación de estas características.

La incidencia de este fin de semana reabre el debate sobre la idoneidad de reclamar inversiones adecuadas para adaptar el sistema de aterrizaje a las exigencias climatológicas de León. Lo hace después de que a mediados de noviembre fracasara un trasplante de corazón, también con un vuelo de Barcelona, que no se pudo llevar a cabo por la imposibilidad de aterrizaje para la aeronave que venía a recoger los órganos del paciente leonés. La explicación oficial achacó a una decisión del comandante la determinación de abortar la maniobra.

A la vista de lo ocurrido este domingo, nuevamente cabe calcular cuántos aviones más van a verse impedidos este invierno para aterrizar en León. De una parte, por la explicación oficial de la meteorología. De otra, por las limitaciones del ILS. Las dos las sufre el ciudadano.