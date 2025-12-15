Las modificaciones en la plantilla del Ayuntamiento de León disfrazan la carencia de cerca de 200 plazas

El Ayuntamiento de León ha aprobado una modificación de la plantilla de personal correspondiente al ejercicio de 2025 que trata de encubrir la reducción real de casi 200 plazas en la cifra de funcionarios municipales que se encuentran en activo. El trámite se ha llevado a cabo como paso previo para crear 86 plazas con las que compensar las deficiencias que se encuentran en la actualidad en la prestación de los servicios.

Según reconoció el propio equipo de gobierno en el último pleno municipal, la plantilla se ha reducido un 22%, en los últimos balances, circunstancia que ha aumentado las externalizaciones. De acuerdo al nuevo documento, la cifra ideal de trabajadores de acuerdo a los criterios del ejecutivo municipal, superaría los 1.800 empleados. La real se acerca a los 1.600. Las jubilaciones, que mermarán en los próximos años el plantel y los puestos sin cubrir (están sometidos a un proceso de concurso público que requiere sus plazos), complican los ajustes. Todo ello comporta que, al margen del papel y de los listados, haya una importante partida de empleos sin cubrir. La reducción de servicios o la externalización son los recursos más usuales para solventar el problema.

Las privatizaciones le cuestan al Ayuntamiento cerca de sesenta millones de euros y el planteamiento para el año que viene sigue los mismos derroteros. Colegios públicos municipales; instalaciones deportivas; sedes de gobierno, de servicios administrativos centrales, de seguridad y de emergencias; edificios singulares; y otros edificios en un anexo de varios, se llevan el grueso de esa partida, que no puede ser asumida por medios propios y que hay que poner en manos ajenas a los recursos municipales, aunque se paguen con cargo al erario local.

Externalizaciones

El año que está a punto de terminar concluye con un gasto de 15 millones de euros de inversión real en el que los puntos más destacados son contratos externalizados: el

de mantenimiento de instalaciones de edificios con 4 millones de euros, el de actuación en la ciudad 3,5 millones y el de nuevas infraestructuras verdes de 1,42 millones.

Museos cerrados

La propuesta de contratación se adopta para neutralizar la reducción paulatina que ha sufrido la plantilla de trabajadores de Ayuntamiento en los últimos años, que había provocado la merma en algunos servicios. Por poner un ejemplo práctico, en el último pleno se abordó el cierre provisional del Museo de las Tres Culturas por falta de personal para atenderlo.

El equipo que dirige el gobierno local aseguró en la última sesión plenaria que se trata de problemas arrastrados en algunos casos y que se trabaja para ponerle solución a cuantos asuntos van surgiendo.

Las nuevas plazas se dedican de forma destacada a incrementar las plantillas de los servicios de limpieza. Se trata de una de las áreas que presentan peor imagen a la vista de la ciudadanía.

A saber, salen a concurso en turno libre seis plazas de técnico de administración general, tres de administrativo, una de arquitecto, dos de arquitecto técnico, una de enfermero y otra de trabajadora social, una de educadora social, una de oficial de recaudación, 11 de agentes de la policía local y tres de bomberos. Estos dos últimos concursos siguen su procedimiento correspondiente.

Residencia mayores

Las de personal laboral son básicamente para la Residencia de Mayores Virgen del Camino como limpiadora y auxiliar de clínica, para el Coto Escolar con tres monitores y dos para oficial de iluminación y de grabaciones en el Auditorio. También se habilitan tres plazas para limpieza de edificios y nueve de peones de limpieza y recogida.

La aprobación ha sido expuesta de forma pública para la creación de 34 plazas de plantilla de personal funcionario por el turno libre, 27, plazas de personal laboral, tres plazas de personal laboral fijo discontinuo y 22 plazas de promoción interna, según consta en el documento.

Así las cosas, la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento queda compuesta por 25 personas de plantilla de personal, eventual, 884 de personal funcionario, 1062 de plantilla de personal laboral y 167 de personal laboral fijo discontinuo.

El listado no es definitivo. Está abierto un plazo de reclamaciones de dos meses.