Los vecinos de Valverde de la Virgen aseguran que el agua todavía no está limpia

Los vecinos de Valverde de la Virgen se quejaron todavía ayer de las malas condiciones del suministro de agua potable que venían soportando desde el sábado, cuando un problema en una bomba sumergida provocó cortes en el servicio primero y la canalización de agua cargada de barro y elementos en suspensión después, que imposibilitaba su uso para fines domésticos en condiciones adecuadas. Ni fue posible beber en muchos de los domicilios, ni se pudo utilizar para la ducha en otra buena parte de los casos.

El regidor de la localidad, David Álvarez, explicó que el problema se debió a una incidencia con una bomba sumergida que tuvo que ser sustituida después de quemarse. «Se actuó con la mayor rapidez y de hecho, el sábado por la tarde ya estaba cambiada. El problema está en que en ese periodo del cambio, se cuela barro y hasta que se elimine hay algunas molestias». A primera hora de la tarde del domingo se calculaba desde el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen que el servicio estaba normalizado en el 80% de la red local.

No sostenían la misma versión los ciudadanos del municipio, que se quejaron de las condiciones del agua potable, que desde su punto de vista no estaba apta para el consumo. A última hora de la tarde se seguía purgando la canalización.