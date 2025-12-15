Diario de León debate sobre el buen gobierno y la transparencia municipal

Diario de León organiza hoy una jornada sobre 'Municipalismo, transparencia y buen gobierno' que se celebrará a partir de las 10.30 de la mañana en el Club de Prensa (Gran Vía de San Marcos, 8 con entrada por la calle Fajeros) que estará abierta al público con entrada libre hasta completar el aforo.

Inaugurará el evento el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, con una conferencia a la que precederá el acto de bienvenida, que corre a cargo del director de Diario de León, Joaquín S. Torné.

La primera mesa redonda se programa a las 11.00 horas con la participación de Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Tomás Quintana, procurador del Común de Castilla y León y de Agustín S. de Vega, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. Debatirán sobre el papel de 'Las instituciones al servicio del ciudadano'.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La segunda mesa redonda versará sobre 'Transparencia y rendición de cuentas' y se anuncia para las 11.45 horas. Protagonizan el debate Emilio Melero, consejero de Entidades Locales del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Luis Gracia en calidad de titular de la Autoridad Independiente en Materia de Corrupción de Castilla y León, María del Valle Ares, consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León, Marco Morala, que acude a la jornada en calidad de alcalde de Ponferrada y Rubén García López, como secretario de la Comisión de Transparencia de Castilla y León.

Pondrá el broche final el vicepresidente de la Diputación Provincial, Roberto Aller, con una conferencia de clausura que dará por finalizado el acto, al que se permite el acceso libre para todo el público que desee acceder y seguir las intervenciones de los ponentes.

El municipalismo, la transparencia y el buen gobierno han de ser según la teoría los pilares de una gestión pública local eficaz y democrática, donde el primer concepto se refiere a la cercanía y autonomía local, el segundo implica abrir la información pública para control ciudadano, y el tercero engloba la ética, la participación y la rendición de cuentas, para asegurarse que la gestión sea responsable, eficiente y al servicio de los ciudadanos, a la vez que poder fortalecer la confianza en las instituciones como consecuencia final.