Un Arco Iris que aterrizó hace ya 25 años en Navatejera

Pese a las dificultades, que también las ha habido, el balance de estos años es positivo. He trabajado en lo que quería, en lo que estudié. Y he vivido muchas vidas a través de mis alumnos». Casi 2.000 ha tenido Sonia Aller Pertejo en la escuela infantil Arco Iris, que crecó con el inicio de siglo y fue la primera en Navatejera, cuando comenzaba en el alfoz la expansión urbanística y la explosión poblacional.

Sonia Aller recibió ayer el Premio a la Mujer Emprendedora de Villaquilambre Ciami 2025 de manos del alcalde de la localidad, Vicente Álvarez, y la concejala de Igualdad, Berta Llamazares. Además de Jessica Martínez, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

La premiada decidió hace 25 años dejar las oposiciones y su labor como acogedora de menores para crear su propio centro educativo. Hija de Flora Pertejo, maestra de Villalobar, que ha sido siempre su referente, su infancia en la escuela rural y entre maestros marcó su vocación.

El Polideportivo de Navatejera clausuró ayer también la XIII edición de la feria de Emprendedoras de Villaquilambre, que logró un récord de participación con 50 stands y una afluencia multitudinaria estos dos días.