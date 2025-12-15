Alerta por niebla en León: llegan lluvias y caen las temperaturas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León arranca la semana con un notable cambio meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hoy, lunes 15 de diciembre, la alerta amarilla por nieblas, que exige precaución principalmente en la carretera. Además, la previsión de lluvias se intensifica a lo largo de la jornada, coincidiendo con una bajada de temperaturas máximas que marcará el ambiente más invernal en León, con especial incidencia en la Cordillera Cantábrica.

La jornada ha comenzado con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla, siendo estas últimas la razón principal del aviso de la Aemet, sobre todo en áreas montañosas. A medida que avance el día, el cielo pasará a estar nuboso o cubierto, dando paso a precipitaciones débiles o moderadas. Además, la llegada de un ambiente más frío podría dejar los primeros copos de nieve en las cumbres, ya que la cota de nieve se situará en torno a los 1.300 metros.

Temperaturas a la Baja

En cuanto a los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán un descenso, que podría ser localmente notable en la Cordillera Cantábrica. Por su parte, las mínimas se mantendrán estables, esperándose algunas heladas débiles en las zonas más elevadas. Las temperaturas oscilarán entre los 0ºC y 7ºC grados en Astorga, entre los 2ºC y 6ºC en León, entre los 3ºC y 8ªC en Ponferrada y entre los 1ºC y 9ºC en Villablino.

Se prevé que el viento sople flojo o moderado, predominando las componentes este y sur.