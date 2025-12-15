Navidad 2025-2026 en León: así será el dispositivo de seguridad durante las fiestas (con 3 días marcados en rojo)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha acogido este lunes la Junta Local de Seguridad para establecer las principales medidas de seguridad que regirán las próximas fiestas navideñas. El objetivo de esta reunión de trabajo, presidida por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el subdelegado de Gobierno, Héctor Alaiz Moretón, es facilitar la coordinación y cooperación entre las administraciones y los cuerpos de seguridad del Estado. En ella han participado representantes de la Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de León, los cuerpos de seguridad, Protección Civil y la Junta de Castilla y León.

Entre todos ellos han planificado un dispositivo especial de prevención y seguridad para que cada evento transcurra con normalidad, especialmente los que se prevén más multitudinarios como son las cabalgatas de los días 27 de diciembre y 5 de enero o la carrera San Silvestre, el 28 de diciembre.

Los dispositivos de seguridad, prevención y control previstos harán de León una ciudad segura durante las próximas fiestas en las que se espera una gran afluencia de personas en las calles de la capital leonesa.

La Policía Local de la ciudad tiene prevista la movilización completa del cuerpo reforzando la presencia policial en las zonas peatonales, así como la previsión de llevar a cabo controles de seguridad y alcoholemia en colaboración con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León. La Policía Local tiene previstas inspecciones en establecimientos comerciales y de ocio y el control de aforos en fiestas navideñas.