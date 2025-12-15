La ampliación de Villadangos tiene ya 15 empresas confirmadas

"El polígono industrial de Villadangos, con la ampliación que ahora se culmina, se ha convertido en el más importante del Noroeste de España, desde luego el más relevante de Castilla y León. Y ha convertido a la provincia en una tierra de oportunidades". Así se refirió hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la puesta en marcha de la ampliación de la infraestructura industrial, y destacó que en las 384 hectáreas de suelo empresarial el gobierno autonómico ha invertido 100 millones de euros.

El presidente señaló también en el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo, tras visitar las instalaciones del Polígono, que son ya 15 las empresas que han comprometido su instalación en el nuevo suelo disponible, y que alrededor de las tres cuartas partes del terreno se ocuparán en breve. "Queremos seguir atrayendo más actividad industrial y empresas que generen riqueza y empleo", destacó.

Mañueco acudió acompañado de los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones. Ante una audiencia que congregó a los máximos representantes de las organizaciones empresariales de la provincia y a los alcaldes de las comarcas que se benefician del impulso económico del polígono, se felicitó por "los avances logrados en estos años por este grandísimo polígono industrial, por el que la Junta apostó de manera firme en el desarrollo empresarial e industrial, y que ahora, tras la ampliación realizada, es una realidad tangible y con gran futuro".

Recordó que se trata de "un polígono verde, con infraestructuras de primer orden y que ha sido capaz de dotarse y atraer gran inversión tecnológica, y crear empleos de alta cualificación". Actualmente son más de 5.000 personas las que trabajan ya cada día de forma directa en las empresas ubicadas en el polígono, "es el resultado de nuestra ambición en la política de promoción de suelos públicos para uso industrial". Actualmente en el conjunto de la Comunidad la Junta impulsa el desarrollo de 1.400 hectáreas de estas infraestructuras.

Mañueco, con los representantes empresariales.ANGELOPEZ

Otros 100 millones

También incidió Mañueco en que el impulso al suelo industrial para atraer inversión empresarial en la provincia no se limita al polígono de Villadangos. "Ahí están la ampliación del Parque Tecnológico, la mejora de las infraestructuras de en El Bayo, La Llanada de Ponferrada o el nuevo proyecto del Lavadero de Villablino, así como la ampliación del polígono de Cistierna". Un conjunto de actuaciones en las que se han invertido "casi otros 100 millones de euros", dentro de la política de "dotación de suelo industrial competitivo y de calidad, para atraer e instalar nuevas empresas".

Crecimiento de Villadangos

Por su parte el alcalde de Villadangos, Alejandro Barrera, destacó el impulso económico que el polígono ha supuesto no sólo para el municipio, sino para la zona del Órbigo, Astorga y La Bañeza. "Es el ejemplo de cómo tirar del territorio, que somos todos, toda la provincia".

Barrera señaló como indicativo de la mejora de vida en el municipio que tiene más población que en toda su historia, y ha superado los 1.400 habitantes. "El termómetro de la calidad del ayuntamiento es que hace seis años había en Villadangos 40 niños, y hoy son más de 120. Y más de 30 en la escuela infantil, y ese es el termómetro real de que el ayuntamiento funciona".

No quiso olvidar la intuición de los vecinos de la localidad hace años, cuando decidieron conservar el patrimonio de su suelo y ponerlo a disposición de la creación de un polígono industrial.