Gago: "Tenemos que ser prudentes en las exigencias que imponemos a las corporaciones"

El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha llamado la atención sobre la necesidad de no exigir excesivo rigor legal a las corporaciones locales: "Está la dificultad del cumplimiento de determinadas obligaciones contempladas en nuestras leyes, ya sean jurídicas, económicas o presupuestarias. Cuando muchos de los municipios solo cuentan con un empleado público, el habilitado nacional y muchas veces a tiempo parcial. Por todo ello, al legislar, a mi juicio, hemos de ser prudentes con las exigencias que imponemos a dichas corporaciones locales, para no convertirlas en imposibles, o lo que es aún peor, desincentivadoras de la captación de responsables públicos que quieran hacerse cargo de los gobiernos locales y que quieran trabajar para mejorar la vida de sus vecinos desde la proximidad".

González Gago ha inaugurado esta mañana la jornada 'Municipalismo, Transparencia y Buen Gobierno', organizada por Diario de León con participación del Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común y ofrecida a través de la web de Diario de León. Una conferencia a cargo del vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, ha cerrado el acto.

"Desde el punto de vista económico, entre 2022 y 2025, la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ha crecido más de un millón de euros, lo que supone un aumento de un 65% en esta legislatura, alcanzando los 2.600.000 euros. Si se hubieran aprobado los presupuestos planteados por el gobierno autonómico para el próximo año 2026, esta cifra se habría elevado hasta los 3.400.000 euros", explicó el consejero.

"Otro tanto cabe decir desde el punto de vista material de las actuaciones desarrolladas para demostrar que estamos ante un gobierno abierto. Empezaré por los datos abiertos. En un mundo donde la información es poder, abrir los datos a la ciudadanía significa devolver poder a la sociedad. Los datos abiertos son aquellos que ponemos a disposición de los ciudadanos en la web institucional de la Junta. Lo que queremos es compartir información de valor para la ciudadanía. Actualmente contamos con 776 conjuntos de datos, todos ellos reutilizables, y en esta legislatura hemos incorporado 55 nuevos conjuntos de datos".

El portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León "fue merecedor en el año 2019 del premio ASEDIE de la Asociación Multisectorial de la Información. Y asimismo, ha sido calificado por la Fundación COTEC en el año 2024 entre los siete mejores de las administraciones públicas españolas en cuanto a posibilidad de reutilización de datos, alcanzando el nivel 3 que solo tienen 16 portales de los 163 analizados", reseñó.

Abrió la jornada el director de Diario de León, Joaquín S. Torné: "El municipalismo, la transparencia y el buen gobierno como como lemas. Son tres conceptos, tres puntos, son el pilar de la democracia, los pilares de la administración. Por separado, muestran la cercanía al ciudadano. El primero de ellos, la necesidad de cristalizar cada una de las actuaciones que los administradores. El segundo, la obligación que tienen los políticos y los trabajadores públicos de hacer las cosas bien. El tercero, hacer las cosas bien no significa acertar siempre, pero sí poner siempre la voluntad de hacerlas buscando el beneficio del colectivo, de toda la sociedad".