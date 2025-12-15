Roberto Aller se queja de las competencias impropias que asume la Diputación

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Roberto Aller, se quejó en la conferencia final del esfuerzo inversor que ha de acometer el gobierno de la provincia para asumir competencias que le son ajenas.

"Asumimos competencias impropias, especialmente relacionadas con los servicios sociales. La Diputación es la titular de cuatro residencias asistenciales, que requieren más de 60 millones de euros que reflejamos en nuestro presupuesto, a pesar de que las competencias pertenecen a la Junta de Castilla y León", dijo.

"Lo mismo ocurre con la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, o con temas relacionados con el medioambiente o las políticas relacionadas con el empleo. Asuntos que abordamos por responsabilidad y compromiso con León".

No obstante, lanzó un canto a la esperanza: "Procesos que tradicionalmente han tardado días o meses, con la Inteligencia Artificial podemos realizarlos en mucho menos tiempo. Ya lo hemos instalado en 18 ayuntamientos de forma experimental, y nuestro objetivo es hacerlo en todos los municipios del resto de la provincia".

Para conseguirlo, "en los presupuestos de la institución provincial que acabamos de aprobar, destinados 400.000 euros a conseguir este objetivo. Desde el Servicio de Asistencia a Municipios se ha puesto sobre la mesa que se trata de un elemento esencial para el Buen Gobierno".

Además, "existen 1,2 millones de euros destinados a la digitalización de padrones municipales, y otros 900.000 para el mantenimiento de los programas de gestión, básicos para colaborar en el funcionamiento diario de los ayuntamientos más pequeños".