Jugar para entender los retos del Planeta: la ULE acerca la Agenda 2030 a sus estudiantes

Ponerse unas gafas de realidad virtual, asumir retos y tomar decisiones que conectan directamente con los grandes desafíos del planeta. Así es ODServa, una experiencia inmersiva que permite vivir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que desde este lunes puede experimentarse en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León.

La iniciativa, que permanecerá instalada hasta el miércoles, combina juego, tecnología y narrativa para involucrar a los estudiantes de la ULE en la Agenda 2030, proponiendo una forma innovadora y participativa de reflexionar sobre sostenibilidad, compromiso social y responsabilidad colectiva.

Un objetivo, el de sensibilizar y concienciar sobre los retos del planeta que es fundamental para la ULE, según destacó su rectora Nuria González, que recordó que su misión es la de liderar el cambio con el ejemplo. De ahí su apuesta personal de traer a León el proyecto ODServa por permitir mostrar a los estudiantes de una manera cercana, atractiva y experiencial “cómo pueden afrontar retos reales vinculados a la Agenda 2030”.

Una línea en la que coincidió la directora del Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la ULE, Rebeca Martínez, que puso en valor la importancia de “formar e informar en sostenibilidad de una manera dinámica y atractiva”, destacando cómo el uso de realidad virtual y nuevas tecnologías “supone una oportunidad muy interesante para implicar tanto al estudiantado como al conjunto de la comunidad universitaria”.

Un proyecto que nació en la Universidad Politécnica de Cartagena, según destacó su coordinador Isidro Ibarra, y que además de su vertiente educativa a través de los retos que propone, incorpora una dimensión de análisis social. Cada interacción genera un registro anónimo que permite medir el grado de interés real de la comunidad universitaria por los ODS.

“Ya contamos con más de 2.500 interacciones en toda España, lo que nos permite obtener información muy valiosa para diseñar estrategias de formación y voluntariado más ajustadas a los intereses del estudiantado”, señaló Ibarra, que recordó que el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Con iniciativas como ODServa, la Universidad de León reafirma su compromiso con la Agenda 2030, apostando por nuevas formas de aprendizaje que conectan conocimiento, tecnología y compromiso social, y que convierten a la universidad en un espacio activo para la transformación hacia un futuro más sostenible.