Las entidades propias resaltan su valor en la rendición de cuentas de los municipios

Las cuatro entidades propias de Castilla y León, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Procurador del Común y Consejo Social de Castilla y León son garantes del cumplimiento de la normativa legal en el mundo rural, aunque es un campo con muchas peculiaridades.

María del Valle Ares, Rubén García, Luis Gracia, Emilio Melero y Marco Morala expusieron sus puntos de vista en la segunda mesa redonda de la jornada. "El balance del Consultivo y del TRC es muy positivo, no hay más que ver el altísimo grado de cumplimiento aunque son dictámenes que no son vinculantes. Es una institución muy respetada", dijo Valle.

El secretario de la Comisión de Transparencia se remitió a los datos de la memoria anual. "En estos diez años se observa la convivencia de dos realidades, la de los ayuntamientos grandes que cumplen bastante bien y las entidades locales menores tienen un deseo de publicidad activa que es más un deseo que una realidad".

Gracia lamentó las "contradicciones internas de la normativa estatal básica" y a nivel autonómico encontró "interna que impide realizar la promoción adecuada. Pero es le problema del municipalismo en sí".

Para Melero es necesario "ir más allá y dar un paso. La buena relación con los consejeros está siendo fundamental".

Morala destacó que los ciudadanos tienen derecho a las garantías que avala la Constitución y criticó la exigencia a algunos pequeños municipios "que no es el caso de Ponferrada" pero que sí extendió al Consejo Comarcal del Bierzo.