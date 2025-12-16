Ecologistas en Acción exige sanciones al Ayuntamiento de León por el "arboricidio" del bosque de la ribera del Torío en Puente Castro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción de León ha presentado una segunda denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), solicitando la apertura de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de León y, subsidiariamente, contra la empresa concesionaria del mantenimiento de zonas verdes. La acusación se centra en la eliminación total de la vegetación ribereña en un tramo de más de 100 metros del río Torío, en el barrio de Puente Castro, realizada en octubre pasado.

La actuación consistió en la tala a matarrasa de decenas de árboles autóctonos de gran porte –sauces, alisos, fresnos y álamos negros– y el arrasamiento completo de la vegetación arbustiva en aproximadamente 70 metros aguas abajo del puente de piedra y 30 metros aguas arriba.

Según la organización ecologista, esta intervención no encuentra amparo en la legislación que protege el dominio público hidráulico y representa una "grave agresión ambiental" a un ecosistema clave. La intervención fue ejecutada por la empresa adjudicataria tras presentar una declaración responsable ante la CHD, acompañada de una memoria justificativa. Un informe técnico municipal la describía como "plenamente respetuosa con la normativa vigente" y ajustada a criterios de mínima afección y reversibilidad. Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia una evidente discrepancia entre lo previsto en el informe y el resultado final, sugiriendo que se actuó prescindiendo de las directrices técnicas e incluso en contra de la declaración responsable.

La denuncia destaca que el incumplimiento de las previsiones en una declaración responsable puede constituir una infracción administrativa, clasificable desde leve hasta muy grave según los daños al dominio público hidráulico. Además, recuerda que las actuaciones en cauces urbanos corresponden a las administraciones de urbanismo, sin perjuicio de las competencias hidráulicas de la CHD.

Ecologistas en Acción califica la tala como "sobredimensionada e injustificada", destacando el valor ecológico del bosque de galería como corredor biológico, hábitat para numerosas especies de flora y fauna, y barrera natural que reduce la velocidad del agua en avenidas, mitigando efectos destructivos. La organización lamenta que estos "arboricidios" sean una "marca de la casa" de la concejalía responsable y exige que esta actuación, por su magnitud y afección al dominio público, no quede impune. Esta es la segunda denuncia presentada por el colectivo, tras una primera sin respuesta en los últimos dos meses. La CHD aún no se ha pronunciado sobre el caso.