Herido un conductor tras salirse de la vía en la LE-30 en León
Tenía un fuerte golpe en la espalda tras el siniestro, ocurrido poco después de las 6.00 de la mañana
Un conductor de alrededor de 50 años ha resultado herido esta mañana como consecuencia de una salida de la vía de su vehículo a la altura de Valverde de la Virgen en la LE-30.
Los hechos se han producido en torno a las a las 06.18 horas, en la ronda LE-30, km.9, en sentido entrada a León.
El Servicio de Emergencias 112 ha cursaodo aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.
El varón fue trasladado al Hospital de León.