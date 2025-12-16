Herido un conductor tras salirse de la vía en la LE-30 en León

Un conductor de alrededor de 50 años ha resultado herido esta mañana como consecuencia de una salida de la vía de su vehículo a la altura de Valverde de la Virgen en la LE-30.

Los hechos se han producido en torno a las a las 06.18 horas, en la ronda LE-30, km.9, en sentido entrada a León.

El Servicio de Emergencias 112 ha cursaodo aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

El varón fue trasladado al Hospital de León.