León afronta un martes nuboso con lluvias y nieve en cotas altas

La jornada de este martes en la provincia de León estará marcada por cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, que podrán ser persistentes en el norte de la Cordillera Cantábrica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La nubosidad tenderá a disminuir en las zonas más bajas al final del día, mientras que la cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.600 metros, lo que podría dejar las primeras estampas invernales en zonas de montaña.

Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso respecto a jornadas anteriores, aunque se esperan algunas heladas débiles en áreas altas. Las mínimas oscilarán entre los 2 grados de Villablino y los 4 de Ponferrada, mientras que las máximas alcanzarán los 9 grados en Astorga, 8 en León y 8 en Ponferrada.

El viento será variable, tendiendo a componente norte en la segunda mitad del día, flojo en general, con intervalos de moderado.