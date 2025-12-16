Villadangos estará conectado con La Robla con dos viaductos para transportar e-metanol verde a partir de mediados de 2026

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La empresa Reolum iniciará en el segundo semestre del próximo año la construcción de ‘Villadangos Green’, en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (León), que supondrá una inversión de 500 millones de euros y tendrá una magnitud de 40 hectáreas destinadas a la producción de 140.000 toneladas al año de e-metanol verde.

La compañía avanzó hoy que la “gran innovación” del proyecto consiste en que los 200 kilotoneladas al año de CO2 no utilizados de La Robla serán transportados por un víaducto de 37 kilómetros al polígono de Villadangos del Páramo. Adicionalmente, se construirá un segundo ducto que tendrá una capacidad de almacenamiento de H2 de hasta 12 toneladas y que permitirá la unión de dos electrolizadores y dos polígonos, el del Crispín, en La Robla, y el de Villadangos del Páramo,

‘Villadangos Green’ ha sido merecedor del reconocimiento y obtención de ayudas dentro del Programa Valles del H2, auspiciado por el Ministeri para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, ha contado con la segunda mejor valoración de los 27 proyectos presentados al programa de incentivos de energías verdes del Gobierno de España y estará subvencionado con 87 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation. De hecho, la Comisión Europea lo ha incluido en su lista de Proyectos de Interés Común.

El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una instalación integrada que constará de una planta de hidrógeno verde y una planta de síntesis de e-metanol verde de 140.000 toneladas al año de e-metanol verde. La planta, que se ubicará en el Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, tiene previsto crear unos 400 puestos de empleo de media y 800 durante los picos de construcción, así como más de 60 directos durante la operación.

“Con Villadangos Green y gracias a La Robla Green seremos capaces de generar 280 kilotoneladas anuales de e-metanol verde un RFBNO que será altamente demandado por la industria. Este proyecto tiene un toque adicional por la innovación que nos caracteriza y es que, además de transportar CO2, conectamos dos polígonos: El Crispín y Villadangos del Páramo, en un hito nunca visto, dando lugar a unas de las instalaciones tecnológicas más punteras de Europa”, señaló el socio fundador y CEO de Reolum, Yann Dumont.