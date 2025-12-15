El Gobierno invierte más de 2M en La Robla para modernizar infraestructuras

Simulación virtual de las instalaciones de La Robla Green en el polígono El Crispín de La Robla.DL

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, llevó hoy a cabo una visita institucional al municipio de La Robla para conocer de primera mano los proyectos de modernización y rehabilitación que el Gobierno de España impulsa en la localidad con una inversión superior a los dos millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Junto con el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, el subdelegado conoció el Centro de Empresas de La Robla, donde se ejecuta la obra de rehabilitación y reforma integral del edificio con un presupuesto de 489.950 euros, financiados con fondos PRTR.

El objetivo de la actuación es mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad del inmueble, transformando la planta primera en un espacio de coworking moderno con soluciones de climatización de alta eficiencia, iluminación LED regulable, dotaciones para movilidad sostenible y una envolvente exterior renovada con materiales naturales que favorecen el confort y reducen el ruido.

El recorrido continuó en las instalaciones deportivas municipales, cuyo proyecto de rehabilitación y mejora cuenta con una inversión de 1.470.150 euros. Esta actuación incluye la renovación de las infraestructuras deportivas existentes, que abarcan la pista de atletismo, el campo de fútbol, la pista polideportiva y la reforma integral de los vestuarios y la sala de la depuradora de la piscina municipal.

Además, el proyecto contempla la creación de nuevos espacios como un área de servicio y pernocta para autocaravanas y un rocódromo de diez metros de altura, respondiendo a demandas ciudadanas y potenciando el uso de las instalaciones por parte de visitantes y aficionados al deporte en la comarca.

Héctor Alaiz Moretón también visitó la Casa de Cultura de La Robla, objeto de un proyecto de rehabilitación energética y modernización dotado con 342.900 euros mediante fondos PRTR a través del PIREP local.

Esta actuación tiene por objetivo reforzar el componente medioambiental y social del equipamiento cultural, mejorando la envolvente térmica del edificio con una “nueva piel de alta eficiencia energética”, que reduce el consumo energético y mejorar su accesibilidad y confort. La intervención contempla la renovación de fachadas y envolventes, así como posibles mejoras en accesibilidad para hacer el edificio más funcional y atractivo para la ciudadanía.

Durante la visita, el subdelegado destacó que estas inversiones suponen “un compromiso firme del Gobierno de España con la modernización de las infraestructuras públicas, con la sostenibilidad energética y con la mejora de la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en municipios como La Robla”. “Avanzamos hacia una transición justa y sostenible, con obras tangibles que generan empleo, bienestar y oportunidades”, añadió.

Por su parte, el alcalde de la localidad subrayó la importancia de estas actuaciones para el municipio ya que, gracias a ellas, “La Robla dispone de proyectos de inversión que generarán empleo y actividad económica a corto plazo, a la vez que refuerza sus servicios públicos, sus equipamientos y su atractivo como lugar para vivir, trabajar y visitar”.

“Proyectos como el Centro de Empresas, las instalaciones deportivas y la Casa de Cultura modernizan nuestro tejido urbano, favorecen la participación ciudadana y convierten a La Robla en un municipio más sostenible y resiliente”, afirmó Santiago Dorado.

Además, en La Robla ya se desarrolla la primera fase del proyecto urbanístico del Sector 17, del polígono industrial de El Crispín, financiado con cargo al Marco de actuación 2013-2018 de la minería del carbón, por un importe máximo de 2,9 millones de euros, de los que el 75 por ciento, es decir, 2,22 millones los aporta el Instituto para la Transición Justa.