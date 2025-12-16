Muface desbloquea la atención sanitaria a los mutualistas hasta 2028

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo General de Muface aprobó este lunes su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028, con las líneas de trabajo para prestar la mejora atención a los mutualistas, la plena garantía de derechos, la mejora de la información y la comunicación o la optimización de la cartera de servicios, entre otras medidas que persiguen mejorar la organización y la sostenibilidad de la mutualidad.

La aprobación de estos documentos se produce tras las reivindicaciones y la presión sindical ejercidas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a lo largo de los últimos meses y especialmente a raíz de la crisis que supuso la renovación del actual concierto sanitario.

Desde CSIF entendemos que los planes operativos y estratégico son muy ambiciosos y atienden a las demandas realizadas por nuestra organización en anteriores consejos generales (seguimiento de la calidad asistencial y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica).

Además, deberían incluirse otros aspectos como la revisión del copago farmacéutico, la revisión de las ayudas y prestaciones económicas (inclusión de nuevas y ajuste de las cuantías) y el uso del 112 para emergencias de todo tipo, entre otros. Tras la petición de CSIF Muface ha informado sobre la próxima creación de un grupo de trabajo que analice la revisión del copago farmacéutico y retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para el uso del 112.

El pasado 26 de noviembre, CSIF alcanzó el nuevo acuerdo salarial y de condiciones laborales, con el Ministerio de Función Pública, refrendado ante la presencia del presidente del Gobierno y el responsable del departamento, donde a petición de nuestra organización se incluyó un punto específico sobre el mutualismo: “se avanzará en la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias”.

Los mutualistas se concentraron delante de la Subdelegación del Gobierno en León citados por Csif.áNGELOPEZ

CSIF valora esta voluntad de mejora. En todo caso nos mantendremos vigilantes atendiendo las incidencias en la atención sanitaria que todavía nos llegan, fundamentalmente trabas administrativas para la realización de pruebas, visados de medicamentos y operaciones quirúrgicas. El sindicato atiende estas quejas y las traslada a la mutualidad para que las aseguradoras sanitarias las resuelvan.

Además, reiteramos nuestra preocupación por la ausencia de presupuestos, que ha liquidado el remanente de tesorería para afrontar gastos: pasando de los 282 a los 7,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles.