El PSOE de León aprueba la candidatura de Nuria Rubio para las Cortes de CyL

El PSOE de León ha aprobado esta tarde, en su Ejecutiva Provincial, la candidatura del Partido Socialista por la provincia de León a las Cortes de Castilla y León, una lista fuerte y ganadora, diseñada para obtener una victoria decisiva en la provincia y contribuir al cambio político en Castilla y León.

La candidatura estará encabezada por Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, tras haber sido la candidata que más apoyo ha recibido por parte de la militancia en las asambleas celebradas en la provincia de León. Junto a ella integran la lista Mario Rivas López, María Isabel Fernández Rodríguez, Benjamín Fernández Martínez, Silvia Cao Fornis, José Luis Casares García, Lucía de Castro Revuelta, José Luis de la Iglesia López, María Jesús de Godos Pérez, José Ignacio Ronda Gutiérrez, María Begoña Bermúdez Riera, Esteban Martínez Rodríguez y Andrea López Folla. Como suplentes: Luis Negro González y María José Costillas Paradelo.

Según han explicado desde la dirección del PSOE provincial, se trata de una candidatura que combina experiencia y renovación, con una amplia representación territorial y un profundo conocimiento de la provincia de León, de sus municipios, de sus comarcas y de las necesidades reales de la ciudadanía.

Desde el PSOE de León han subrayado que “esta lista está preparada para ganar en la provincia y para defender con firmeza los intereses de León frente a años de políticas del Partido Popular que han perjudicado gravemente a esta tierra, debilitando los servicios públicos, frenando el desarrollo y agravando los desequilibrios territoriales”.

“La candidatura socialista representa una alternativa clara, solvente y de gobierno, orientada a abrir un nuevo tiempo político en Castilla y León y a llevar a Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta, situando de nuevo a las personas, los servicios públicos y el territorio en el centro de la acción política”, han expresado desde el PSOE leonés.

La lista aprobada será remitida a la Comisión de Listas Autonómica para su validación definitiva y posterior ratificación por la Comisión Ejecutiva Autonómica, conforme al procedimiento orgánico del partido.

El PSOE de León afronta este proceso con la determinación de recuperar la Junta de Castilla y León, impulsar un proyecto de progreso y garantizar que León ocupe el lugar que merece dentro del futuro de la comunidad.