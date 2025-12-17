El Colegio Sagrado Corazón organiza su Carrera Solidaria Vedruna para ayudar a los más necesitados de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Sagrado Corazón – Fundación Vedruna Educación, en el marco de su centenario, anuncia la celebración de la Carrera Solidaria Vedruna, una iniciativa que combina deporte y compromiso social. La carrera está abierta al alumnado y a toda la comunidad educativa, con el objetivo de fomentar la solidaridad y apoyar la campaña navideña.

La actividad se desarrollará el jueves 18 de diciembre de 12.30 a 14.00 horas, recorriendo las calles Alfonso V y Ordoño II, siempre que el tiempo lo permita.

La participación consistirá en la donación de alimentos y productos de higiene (como café, aceite, azúcar o artículos de aseo), que serán entregados íntegramente al Comedor Social de las Hijas de la Caridad y a la Casa Hogar de San Vicente de Paúl.

“Con esta carrera queremos que nuestros alumnos vivan la Navidad desde su sentido más humano, recordando la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan”, señalan desde la organización del colegio.

La actividad también busca promover valores como la empatía, el compañerismo y la responsabilidad social entre los estudiantes, reforzando los principios que han guiado al Colegio Vedruna durante sus 100 años de historia.

El centro invita a medios de comunicación, familias y vecinos a participar y apoyar esta iniciativa, que convierte la solidaridad en protagonista de la Navidad en León.