Atención leoneses: 15.000 € en cheques regalo para seguir consumiendo en el comercio local

El Ayuntamiento de León y la Cámara de Comercio, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ponen en marcha el sorteo “Compra y Gana en el Comercio de León”. Esta iniciativa busca dinamizar la actividad económica de la ciudad durante la época navideña, incentivando el consumo en los establecimientos de proximidad que constituyen el corazón de nuestros barrios.

Camino Orejas, concejala de comercio del Ayuntamiento de León; José Manuel Alonso, miembro del comité ejecutivo de la Cámara y Fernando Bandera, jefe del servicio territorial de industria, comercio y turismo de la Junta de Castilla y León han presentado hoy esta iniciativa.

Esta campaña no es solo un sorteo, sino un reconocimiento al papel vital del comercio local. Comprar en León significa mantener viva la ciudad, generar empleo y garantizar un trato humano y de calidad. Con el apoyo de la Junta de Castilla y León y el Consistorio, esta acción refuerza el compromiso de las instituciones con los emprendedores y comerciantes leoneses en una de las épocas más importantes del año.

Los establecimientos de comercio tradicional representan la “vida de la ciudad”, nuestras calles y nuestros barrios. Al elegir el comercio local, el consumidor leonés garantiza la supervivencia de un sector que aporta identidad y seguridad.

El comercio de León destaca por su especialización, el trato humano y la calidad de sus productos. Apostar por nuestras tiendas es apostar por la sostenibilidad urbana.

A partir de hoy, miércoles 17 de diciembre, se abre el plazo de inscripción de los establecimientos participantes. La entrega de los materiales necesarios para el sorteo (papeletas, urnas y cartelería oficial) se realizará en la sede de la Cámara de Comercio (Avenida Padre Isla) en horario de 09:00 a 14:00 horas.

57 premios para fomentar el consumo

Para incentivar la participación se ha establecido una atractiva dotación de premios, que suma un total de 15.000 euros, distribuidos en cheques regalo para canjear exclusivamente en los comercios participantes:

• 1 Cheque de 3.000 €

• 16 Cheques de 500 € cada uno.

• 40 Cheques de 100 € cada uno.

Todos los leoneses, y quienes nos visitan en estas fechas recibirán en los establecimientos participantes una papeleta por cada 20€ de compra para participar en el sorteo.

Los comercios recogerán las papeletas en la urna habilitada al efecto y la depositarán para el sorteo en la sede de la Cámara de Comercio de León.

El sorteo se llevará a cabo, ante notario, el próximo 8 de enero de 2026, en la sede de la Cámara. Los afortunados ganadores dispondrán hasta el 28 de febrero de 2026 para realizar sus compras utilizando estos cheques en la red de comercios adheridos, extendiendo así el impacto positivo de la campaña más allá de las fiestas navideñas.

Las bases completas del sorteo y el listado de participantes pueden consultarse en la página web oficial de la Cámara: www.camaraleon.com