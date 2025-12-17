Herida una mujer tras un accidente en la rotonda del centro comercial de Carrefour

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un aviso durante el mediodía de este miércoles.

Se alertaba de un accidente, ocurrido concretamente a las 13.40 horas, en la rotonda de la carretera LE-20, en el centro comercial del Carrefour. Se trataba de una colisión por alcance entre dos turismos.

Como consecuencia, una mujer de 47 años ha tenido que ser atendida por una ambulancia del Sacyl, pues se quejaba de estar mareada y de sufrir dolor de cuello.

La Policía Local y la Nacional se han trasladado también al lugar de los hechos para reestablecer el control de la situación.