Qué hacer si te toca la lotería de Navidad 2025: guía basada en información oficial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se celebrará el 22 de diciembre de 2025 en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 08:30 horas. Constará de 198 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete y 20 euros por décimo. El premio mayor (conocido como El Gordo) es de 4.000.000 euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

A continuación, una guía práctica con información procedente exclusivamente de fuentes oficiales: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Agencia Tributaria.

1. Verifica tu décimo

Una vez finalizado el sorteo, comprueba tu número en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (www.loteriasyapuestas.es) o en sus aplicaciones autorizadas. La lista oficial de premios se publica en el sitio web de SELAE.

Guarda el décimo original en un lugar seguro. Si el premio es compartido, todos los titulares deberán identificarse para cobrarlo en caso de premios mayores.

2. Cobra el premio: plazos y procedimiento

Según SELAE, los premios se clasifican en:

• Premios menores (inferiores a 2.000 euros por décimo): Se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías (casi 11.000 administraciones), a partir del día siguiente al sorteo.

• Premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros por décimo): Deben cobrarse exclusivamente en entidades financieras colaboradoras autorizadas por SELAE. Se recomienda solicitar cita previa. No es obligatorio tener cuenta en esa entidad y hablar con algún directivo en un ambiente íntimo.

El derecho al cobro de los premios caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al del sorteo (hasta el 23 de marzo de 2026 aproximadamente). Los premios no reclamados revierten al Tesoro Público.

Si el décimo está adquirido online en loteriasyapuestas.es, los premios menores se abonan automáticamente en la Lotobolsa, y los mayores por transferencia bancaria tras la verificación.

3. Impuestos: gravamen especial

De acuerdo con la Agencia Tributaria, los premios de loterías organizadas por SELAE están sujetos a un gravamen especial:

• Están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros por décimo (normativa vigente desde 2020).

• Para premios superiores, se aplica una retención del 20% sobre la parte que exceda de 40.000 euros.

Por ejemplo, en El Gordo (400.000 euros por décimo): los primeros 40.000 euros están exentos, y del resto (360.000 euros) se retiene el 20% (72.000 euros), resultando un importe neto de 328.000 euros.

La retención la practica directamente SELAE o la entidad pagadora, por lo que el ganador recibe el premio ya deducido el impuesto correspondiente. No integra la base imponible general del IRPF.

Si el premio es compartido, el gravamen se aplica proporcionalmente a cada parte, siempre que cada décimo o fracción supere los 40.000 euros.

Resumen de Pasos Recomendados

1. Comprueba el premio en fuentes oficiales.

2. Conserva el décimo original y protégelo.

3. Cobra dentro del plazo de tres meses en el lugar correspondiente según la cuantía.

4. Ten en cuenta que el impuesto, si procede, ya está retenido.

Ganar la lotería cambia vidas, pero las estadísticas muestran que muchos ganadores terminan en quiebra en pocos años por malas decisiones. No dejes tu trabajo de inmediato; usa el tiempo para planificar.

Busca asesoramiento profesional: un gestor financiero independiente, un abogado y un contable. “Define objetivos claros: ¿pagar deudas, invertir en inmuebles, ahorrar para la jubilación?”, sugiere un análisis de Funds Society. ￼ Diversifica inversiones: fondos indexados, bonos o propiedades, evitando riesgos altos como criptomonedas o startups sin experiencia.

Crea un presupuesto, reserva un fondo de emergencia y considera donaciones a causas benéficas para beneficios fiscales. “Convierte el premio en un patrimonio duradero, no en un derroche temporal”, concluye un experto.