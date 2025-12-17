Identificado el hombre que amenazó con una pistola a otro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía ha procedido a identificar al individuo que amenazó a una persona con una pistola en el barrio de La Asunción el pasado martes. Los hechos que aparecen en el vídeo en los que un hombre amenaza a otro con un arma estarían ejecutados con un arma simulada, como se apuntó en un primer momento.

Después de estos hechos, la Comunidad Islámica La Paz de León ha emitido un comunicado oficial expresando su rechazo total a los hechos ocurridos recientemente en la avenida Mariano Andrés de la capital leonesa. El incidente, que ha generado preocupación entre los vecinos tras hacerse el vídeo viral, involucró a un joven que amenazó a otro con lo que parecía ser una pistola simulada en plena vía pública. Este suceso ha provocado una reacción inmediata por parte de la comunidad, que ha querido desmarcarse de cualquier acto de violencia y reafirmar su compromiso con los valores de paz y convivencia. El comunicado subraya la firme condena de cualquier acto de violencia.