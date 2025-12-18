«Europa tiene que seguir ayudando tras el fin de los Next Generation»

Javier Vega concluye su segundo mandato al frente de la Cámara de Comercio e Industria de León con el convencimiento de que queda aún mucho por hacer. Y el orgullo de haber aunado las voluntades del empresariado leonés en la institución que preside. Asegura que la decisión de seguir no depende de él, pero que sólo lo hará si la unidad se mantiene. Pone en valor el potencial de las empresas locales para retener el talento y apuesta por la formación como única fórmula de impulsar el empleo acorde con las necesidades de las empresas. 2025 no ha sido un mal año para la economía local, pero el ejercicio que comienza plantea incertidumbres. Sin prespuestos generales y con el fin de los fondos Next Generation (que no han llegado como debían a las pymes) reclama seguridad y estabilidad política y normativa.

Balance y previsión

«Moderadamente optimistas». El año 2025 «no ha sido malo para la economía leonesa. Para 2026 tenemos respeto, no tiene por qué ir mal, pero se acaban los fondos Next Generation, se acaba la ‘impresora’ y quizá lo notemos. Pero la inercia de la economía también es importante, salvo en 2008, los ciclos no se cortan de un día para otro».

Fondos europeos

«Podría haber sido mejor». «Desde instituciones como la Cámara de Comercio hemos intentado que el dinero destinado a la transformación de la economía llegara a todas las empresas, pero no ha sido así. Sí llegó a las grandes, y los Pertes funcionan. Nosotros nos hemos volcado con la Oficina de Subvenciones desde las cámaras».

Bonos de consumo

«Benefician al comercio y al ciudadano». «Este año se ha puesto en circulación un millón de euros, lo que sobra se destina también a campañas de fomento del comercio. Es una iniciativa en la que León fue pionera, y que se ha copiado en muchas partes. Hemos puesto en circulación más de 7 millones en distintas campañas».

Centro de formación para la construcción

Acercar la formación. «Todo el mundo empresarial está preocupado por la falta de profesionales formados, la construcción, pero también la hostelería, los ingenieros,... Castilla y León tiene 2.248 municipios, una dispersión brutal y una orografía complicada. Si no la acercamos a los jóvenes, a los que queremos llegar de manera especial junto a las mujeres, es muy difícil conseguir nuevos profesionales. Y la construcción tiene futuro».

Feria de empleo

Portal de empleo. «La formación es prioritaria, por la feria del empleo pasaron mas de 1.500 personas, jóvenes, mayores de 45 años, parados,... En la Cámara queremos cerrar el círculo, y contamos con un Portal de Empleo. Ya tenemos 135 empresas, y llevamos 128 ofertas de trabajo para cubrir 259 puestos. Estamos ahora mismo con 60 procesos de selección. Repito, sin formación no hay empleo».

Retener el talento

«León tiene grandes empresas». «Nos hemos empeñado en que nuestros jóvenes salieran y se formaran fuera, pero tienen que saber que León tiene capacidad para absorberles como trabajadores cualificados. Tenemos un proyecto con la Universidad para demostrarles que hay grandes empresas, fantásticas, en la provincia. Hay que vender bien esta realidad, nuestra potencia en exportación, industria, logística,...»

Retener el talento

«Centrar el tiro». «Queremos hacer un observatorio, como ha hecho históricamente la Cámara, para saber qué es lo que tiene León, qué necesita, cuáles son los sectores de desarrollo. Tenemos que centrar el tiro, y ahora hay que valorar lo conseguido y lo que tiene por conseguir la biotecnología, logística, la siderurgia, que está siendo pujante, el sector agroalimentario, el turismo, la aeronáutica,... Incluso la industria».

Exceso de normativa

«No tiene ningún sentido». «El maremagnun de normativa está mal, solo este año ha habido en España 18.000 subvenciones. Son para ayuar, pero ¿cómo puede gestionarse eso? Como la nueva facturación, iba a entrar en vigor en enero para unos, en julio para otros, y ahora se aplaza un año. No sabes a qué atenerte. Y hay cosas que cambian todos los años. Tanta normativa sólo genera inseguridad y volatilidad. Fiscal, normativa, de sostenibilidad,... Para la pequeña empresa, que es la que hay en León, es muy difícil contemplarlo todo».

Discriminación positiva

«Instalarse en el mundo rural tiene que tener premio». «En León, sobre todo en el mundo rural, no tenemos las mismas posibilidades que en Madrid. De dispersión, de lejanía. Pero nuestras empresas están aferradas al terreno. Y eso hay que recompensarlo.

Elecciones

«Sólo con consenso». «La Cámara es el punto de encuentro del mundo empresarial, con dos patronales que se entienden muy bien. Si no se mantiene esta unidad, no me planteo seguir».