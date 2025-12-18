Villaquilambre impulsa el centro de día tras 13 años de espera y más de 700.000 euros

El periplo del centro de día de Villarrodrigo de las Regueras suma un nuevo capítulo. Trece años después de que se colocara la primera piedra y tras más de una década con las persianas bajadas, el Ayuntamiento de Villaquilambre ha dado un paso para crear una comisión técnica que busque la fórmula jurídica y económica definitiva para abrir, por fin, una infraestructura de 400 metros cuadrados y capacidad para quince personas dependientes.

Un arranque con optimismo (2012-2014)

La historia comenzó en mayo de 2012. Con un presupuesto de 645.537 euros —financiados mayoritariamente por la Junta de Castilla y León—, el entonces equipo de gobierno proyectó un centro moderno en la calle Miguel Servet. El edificio, diseñado para albergar una unidad de estancias diurnas para 15 personas y otra de atención social, terminó de construirse en mayo de 2013 y se bautizó como Villazulema.

En 2014, la esperanza de apertura era real. El Ayuntamiento adjudicó a El Corte Inglés el equipamiento del centro por más de 80.000 euros. Gimnasio, biblioteca, cafetería e incluso se instaló material de peluquería y podología. "En un plazo máximo de veinte días estará equipado y sacaremos la gestión a concurso", se llegó a anunciar entonces. Sin embargo, el concurso de gestión nunca llegó a materializarse con éxito.

La Corporación de 2013, delante del edificio.DL

Una década de "quiero y no puedo"

Desde aquel 2014, el centro de día ha sido el gran "arma" arrojadiza entre los sucesivos equipos de gobierno y la oposición. Los intentos de reapertura han chocado sistemáticamente contra el muro de la rentabilidad económica. Con solo 15 plazas iniciales, la gestión privada resultaba poco atractiva para las empresas, y el coste de la gestión directa era inasumible para las arcas municipales bajo las leyes de estabilidad presupuestaria.

Ante el cierre de la unidad de estancias diurnas, el Ayuntamiento ha intentado dar vida al edificio utilizándolo puntualmente para programas de envejecimiento activo o talleres de memoria, pero el servicio integral para dependientes —su verdadera razón de ser— ha permanecido inédito.

El punto de inflexión

Por eso, la decisión hoy del Pleno de crear una comisión técnica responde a la urgencia de actualizar el proyecto, revisar los pliegos de condiciones para hacerlos atractivos a posibles gestores y evaluar el estado del edificio.

"Es una demanda de los vecinos y nuestra prioridad es abrirlo cuanto antes porque lleva mucho tiempo cerrado. El cuidado de los mayores en las viviendas es complejo frente a la atención que se les puede dar en un centro como este especializado, además de aliviar a los cuidadores. Antes de que termine esta legislatura, lo abriremos", aseguró el concejal de Servicios Sociales, Miguel Ángel Díez de Celis.

Sus palabras fueron puestas en duda por el portavoz del PP, Manuel García, quien indicó que "no tengo esperanza de que el edificio se abra esta legislatura, porque no lo han planteado en los dos años y medio que llevan gobernando. Si se abriera hoy mismo, sería una gran noticia".

Díez de Celis replicó al popular que si apoya la puesta en marcha de Villazulema "será un logro de todos".

Una concejala del PP se abstuvo en la votación y también Vive Villaquilambre, que justificó su opción "porque en la comisión de expertos veo demasiados concejales".

El alcalde, Vicente Álvarez, insistió en que pondrán toda la carne en el asador para "que el centro de día se abra esta legislatura".

Tras más de una década de promesas, la comisión técnica tiene ahora la tarea de demostrar que este no es otro trámite burocrático, sino el último paso para que los mayores del municipio puedan, por fin, cruzar esa puerta que lleva cerrada mucho tiempo.