Herida una mujer al ser atropellada por una furgoneta en calle Renueva

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo aviso por atropello ha alertado al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 en León.

Los hechos han ocurrido a las 13.07 horas, cuando una furgoneta ha arrollado a una mujer de 18 de años en la calle Renueva, a la altura de la estación de Feve.

La joven se encontraba contusionada, aunque consciente. Ha sido atendida por una ambulancia del Sacyl.

La Policía Local y Nacional se ha trasladado al lugar de los hechos para dar parte del accidente.