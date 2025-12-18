Diario de León

Herida una mujer al ser atropellada por una furgoneta en calle Renueva

La Policía Local y Nacional se ha trasladado al lugar de los hechos para dar parte del accidente

Una ambulancia del Sacyl.

María Martínez Peña

Un nuevo aviso por atropello ha alertado al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 en León. 

Los hechos han ocurrido a las 13.07 horas, cuando una furgoneta ha arrollado a una mujer de 18 de años en la calle Renueva, a la altura de la estación de Feve. 

La joven se encontraba contusionada, aunque consciente. Ha sido atendida por una ambulancia del Sacyl. 

La Policía Local y Nacional se ha trasladado al lugar de los hechos para dar parte del accidente.  

