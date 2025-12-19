El tiempo en León: aviso amarillo por nieve en la montaña y lluvias en el resto de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica de León. Se espera una jornada marcada por la inestabilidad, con precipitaciones que podrían ser persistentes y acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en las zonas más elevadas del norte provincial.

La cota de nieve se situará inicialmente entre los 1.200 y 1.400 metros, aunque la previsión apunta a un descenso progresivo de cara al fin de semana. La Aemet recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en los puertos de montaña de la red secundaria, donde la nieve y los bancos de niebla reducirán la visibilidad significativamente.

En cuanto a los valores térmicos, las temperaturas máximas registrarán un descenso generalizado mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios o ligeros ascensos respecto a días anteriores.

En los principales núcleos urbanos de la provincia se espera un ambiente frío pero con variaciones según la zona. En Astorga y Ponferrada los termómetros oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 7 de máxima, mientras que la capital leonesa se quedará en unos discretos 5 grados durante las horas centrales del día. La situación más gélida se vivirá en Villablino, donde la mínima bajará hasta el grado positivo. El viento soplará de forma floja y variable, por lo que la Aemet insiste en la importancia de consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento por la Cordillera Cantábrica.