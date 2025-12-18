El paraguas, indispensable este fin de semana en León, según la Aemet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La capital leonesa se prepara para un fin de semana donde el cielo no dará tregua y el ambiente húmedo será el gran protagonista. Según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la estabilidad brilla por su ausencia y los ciudadanos deberán rescatar sus prendas impermeables para hacer frente a unas jornadas marcadas por la nubosidad persistente y las precipitaciones intermitentes que regarán cada rincón de la ciudad.

El sábado arrancará con una probabilidad de lluvia muy elevada que rozará el 80% durante gran parte del día. Los termómetros mostrarán valores puramente invernales, con una mínima que podría situarse en torno a los 1 grados y una máxima que apenas alcanzará los 8 grados. El viento de componente suroeste soplará con rachas moderadas, lo que incrementará la sensación de frío en las calles y obligará a los viandantes a extremar las precauciones con el mobiliario urbano y los paraguas.

Para el domingo, el panorama meteorológico no presentará grandes cambios, manteniendo la tónica de cielos cubiertos y chubascos ocasionales. Aunque se espera que la cota de nieve se sitúe por encima de los 1.300 metros, afectando principalmente a las zonas de montaña de la provincia, en la capital la lluvia seguirá siendo la tendencia dominante. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas que rozarán el punto de congelación y máximas que no superarán los 10 grados, dejando un cierre de semana gris y plenamente atmosférico.