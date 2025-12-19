El Hospital de León homenajea a 87 profesionales jubilados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) ha sido escenario de un emotivo acto de despedida y reconocimiento a los ochenta y siete profesionales que se jubilan a lo largo del presente año. Este significativo homenaje, dirigido tanto a personal sanitario como no sanitario, subraya la importancia de su labor ininterrumpida en el servicio a la comunidad leonesa. La ceremonia contó con la destacada presencia de Eduardo Diego Pinedo, delegado territorial de la Junta en León, y Alfonso Rodríguez-Hevia González, director gerente del Caule, quienes, junto a su equipo directivo, expresaron su profunda gratitud por la dedicación y el compromiso con la sanidad pública que estos trabajadores han demostrado durante décadas.

Durante el acto se sucedieron intervenciones cargadas de emotividad, donde los propios jubilados tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y reflexiones. En representación de la división médica, tomó la palabra María Antonia Huerga Fernández, mientras que por la división de enfermería, la TCAE Carmen Ramos García ofreció su testimonio. Finalmente, la división de Gestión estuvo representada por la celadora Teresa del Canto González, quienes con sus palabras, simbolizaron la diversidad de roles y la unidad de propósito que caracteriza al personal del hospital.

La jornada culminó con una nota cultural y de camaradería, gracias a la actuación del grupo de cámara de la Escuela Municipal de Música de Valverde de La Virgen, que ofreció un repertorio musical para amenizar el encuentro. Tras la parte formal, los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo en un ambiente distendido, propicio para el intercambio de anécdotas y el reencuentro entre compañeros. Este momento de confraternización sirvió para estrechar lazos y celebrar, una vez más, la trayectoria profesional de estos ochenta y siete hombres y mujeres. Su partida marca un punto de inflexión, abriendo paso a nuevas generaciones de profesionales que asumirán el relevo.