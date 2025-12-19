Diario de León

Sucesos

Un choque entre dos coches en Alcalde Miguel Castaño deja un herido en León

Ambulancia del 112 de Castilla y León.

Ambulancia del 112 de Castilla y León.112

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Un hombre de 65 años ha resultado herido consciente al colisionar dos turismos en la Avenida Alcalde Miguel Castaño a la altura del número 52. 

El servicio de Emergencias ha dado aviso a la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

