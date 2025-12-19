Sucesos
Un choque entre dos coches en Alcalde Miguel Castaño deja un herido en León
El servicio de Emergencias ha dado aviso a la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar
Un hombre de 65 años ha resultado herido consciente al colisionar dos turismos en la Avenida Alcalde Miguel Castaño a la altura del número 52.
