Segundo accidente vial del día en León

Un nuevo incidente vial deja una víctima en León. El suceso tuvo lugar en la calle Fray Luis de León, donde un vehículo arrolló a un viandante en un área próxima a una zona de tráfico restringido. No se han reportado heridos del suceso.

Este atropello se suma a la ola de accidentes viales sucedidos en las últimas semanas en la capital leonesa. Esta misma mañana un choque entre dos coches se saldó con un herido en la Avenida Miguel de Castaño.