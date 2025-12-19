Detenidos ‘in fraganti’ tras dañar varios coches en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo, en la provincia de León, procedieron durante la madrugada de ayer a la detención ‘in fraganti’ de dos hombres, hermanos entre ellos, que ocasionaron daños y fracturas en diversos vehículos.

Tras ser alertados por un vecino que observó lo ocurrido, las dotaciones actuantes interceptaron y detuvieron a los autores de los hechos, que se encontraban inmersos en una fuerte discusión, profiriendo fuertes gritos y fracturando y dañando los coches que se encontraban en su camino.

El vecino indicó la dirección de huida de ambos y las dotaciones los interceptaron cuando se encontraban en gran estado de excitación, con restos de sangre y muy agresivos, hasta el punto de que uno de ellos intentó propinar un cabezazo a uno de los agentes.

La descripción aportada por el requirente, los restos de sangre que presentaban en su cuerpos, relacionados con los daños ocasionados en los vehículos e incluso una muleta que según el testigo había utilizado uno de los autores en las fracturas de vehículo, permitieron centrar y comprobar la autoría de los hechos por parte de los mismos.

Una vez finalizadas las diligencias, uno de los detenidos, que presenta una minusvalía, fue puesto en libertad, mientras que el otro fue puesto a disposición de la autoridad judicial.