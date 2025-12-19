León homenajea al comandante Cortizo, asesinado por ETA hace 30 años en León

León celebró este viernes un acto de recuerdo al comandante Luciano Cortizo, coincidiendo con el trigésimo aniversario de su asesinato a manos de ETA en la calle Ramón y Cajal de la capital leonesa.
