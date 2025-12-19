Diario de León

León homenajea al comandante Cortizo, asesinado por ETA hace 30 años en León

El acto ha querido recordar el suceso ocurrido en la calle Ramón y Cajal por su trigésimo aniversario

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

León celebró este viernes un acto de recuerdo al comandante Luciano Cortizo, coincidiendo con el trigésimo aniversario de su asesinato a manos de ETA en la calle Ramón y Cajal de la capital leonesa.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León.RAMIRO

Homenaje al comandante Cortizo, asesinado hace 30 años en León

tracking